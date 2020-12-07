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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إزالة مخالفات تعد وإشغال طريق فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:24 م
حملة إزالة
حملة إزالة
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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات، التي تعيق حركة سير المواطنين، بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والباعة المتجولين، والمقاهي العشوائية، بمناطق حدائق الأهرام، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، والدقى، والعجوزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات، لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب النيابة العامة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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