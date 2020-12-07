رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان تجاوز 50 ألفا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفاد تقرير إخباري سوداني اليوم الاثنين باستمرار تدفقات اللاجئين الإثيوبيين صوب الأراضي السودانية بشرق البلاد، ليرتفع مجموع الواصلين إلى أكثر من 50 ألف لاجئ.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر وصفها بالموثوقة أن معسكرات استقبال اللاجئين الاثيوبيين الفارين من المواجهات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي استقبلت الأحد مئات الفارين الجدد.

وقالت المصادر:"لقد ارتفع العدد الكلي للإثيوبيين إلى 50530 لاجئا منهم 34184 بمعسكر حمدايت، بعد دخول 553 لاجئا الأحد".

وأفادت المصادر بأن عدد اللاجئين داخل معسكر الهشابة قفز إلى 16264 تم ترحيل 11250 منهم إلى معسكر "أم راكوبة" في محلية القلابات الشرقية.

وكان مسلحو تيجراي أكدوا استمرار القتال مع القوات الحكومية الإثيوبية، على الرغم من سقوط عاصمة الإقليم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن مؤخرا إنهاء هجوم عسكري على تيجراي كان بدأ مطلع نوفمبر الماضي، إلا أن المراقبين لفتوا إلى أن هذا قد لا يعني نهاية الصراع.

ويشعر كثيرون في تيجراي أن الحكومة المركزية لا تمثلهم ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مقتل 7 جراء سيول جارفة جنوبي إيران

الصين تكتشف مجددا كورونا على عبوات لحوم مستوردة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 7-12-2020

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

14 ديسمبر.. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية

غدًا.. حفل توقيع «الشعب يبدي رأيه» في مكتبة مصر الجديدة

قطاع الفنون التشكيلية يحتفى بالراحلة زينب محمد على.. غدًا

فوجئ بصدور كتابه.. أغرب قضية تعرض لها رفعت سلام