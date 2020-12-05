التعليم تعلن نجاح امتحان EST الأخير للدبلومة الأمريكية
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:40 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم بنجاح كبير امتحان EST الأخير للدبلومة الأمريكية، والذي عُقد يومي الجمعة والسبت ٤ و٥ ديسمبر.
وشددت الوزارة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه خاض الامتحان عدد ٢،٠٥٣ طالبا، وأدوا ٣،٢٢١ امتحانا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتنقسم كالآتي:
- ١،٩٢٧ طالبا في امتحان EST I
- ٦٥٨ طالبا خاضوا ١،٢٩٤ امتحان EST II في مواد Math 1 وMath 2 وBiology وPhysics وChemistry
وشددت الوزارة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه خاض الامتحان عدد ٢،٠٥٣ طالبا، وأدوا ٣،٢٢١ امتحانا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتنقسم كالآتي:
- ١،٩٢٧ طالبا في امتحان EST I
- ٦٥٨ طالبا خاضوا ١،٢٩٤ امتحان EST II في مواد Math 1 وMath 2 وBiology وPhysics وChemistry