التعليم تعلن نجاح امتحان EST الأخير للدبلومة الأمريكية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم بنجاح كبير امتحان EST الأخير للدبلومة الأمريكية، والذي عُقد يومي الجمعة والسبت ٤ و٥ ديسمبر.وشددت الوزارة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه خاض الامتحان عدد ٢،٠٥٣ طالبا، وأدوا ٣،٢٢١ امتحانا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتنقسم كالآتي:- ١،٩٢٧ طالبا في امتحان EST I- ٦٥٨ طالبا خاضوا ١،٢٩٤ امتحان EST II في مواد Math 1 وMath 2 وBiology وPhysics وChemistry