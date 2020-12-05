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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

«قفشة ممكن».. حظ مذبذب للأهلي قبل نهائي كأس 2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:50 م
قفشة
قفشة
إسلام جمال
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يلتقي النادى الأهلي مساء اليوم السبت، فريق طلائع الجيش في نهائي مسابقة كأس مصر 2020.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد حصد الدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الزمالك، لأول مرة منذ 7 سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وبعيدًا عن فنيات اللقاء، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحظوظ اللاعبين خاصة بعد حصد اللقب الأفريقي على حساب نادي الزمالك.

حظوظ موسيماني
«موسيماني» من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، يتمتعون بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، الأمر الذى يجعله قادرا على النجاح فى النادى الأهلى.

ووفقا لتوقعات خبيرة الابراج جاكلين عقيقي، فبرج الأسد يعانى بعض التعثرات على المستوى المهنى خلال هذه الفترة.


محمد مجدي قفشة
أصبح «قفشة» حديث الأهلاوية بعد التالق الأخير للاعب، حيث كان السبب في حصد لقب أفريقيا، بالإضافة إلى هدف التعادل أمام الاتحاد بمبارة الكأس الأخيرة.

ينتمى «قفشة» لبرج الحوت، فوفقًا لتوقعات الأبراج، فهناك مزيد من التألق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتنبأ بمزيد من التألق.


حسين الشحات
أما عن نجم الفريق حسين الشحات مولود برج العذراء، فقد يعاني من التعثرات خلال المباراة، فطالعه المهني متذبذب هذه الفترة.

علي معلول
يواجه التونسي علي معلول صاحب برج الدلو، بعض التعثرات، وحذرت الأبراج من الإفراط في الثقة والتسرع في اتخاذ القرارات.

محمد الشناوي
جاءت توقعات جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالإيجاب مزيدا من النجاحات على الصعيد المهني.

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