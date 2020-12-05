شرطة التموين تضبط 39 ألف قضية متنوعة خلال شهر

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين خلال شهر في ضبط (38915 قضية تموينية متنوعة)، ضمت ضبط (720) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (20156 إسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم 2721060 جنيهًا).كما تم ضبط (91) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (3110813 لترًا)، ضبط (373) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (320٫063 طن – 79180 قطعة – 4528 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.كما تم ضبط (70) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (25٫446 طن – 1094عبوة – 16685 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".