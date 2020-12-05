رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تضبط 39 ألف قضية متنوعة خلال شهر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:42 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين خلال شهر في ضبط (38915 قضية تموينية متنوعة)، ضمت ضبط (720) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (20156 إسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم 2721060 جنيهًا).

كما تم ضبط (91) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (3110813 لترًا)، ضبط (373) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (320٫063 طن – 79180 قطعة – 4528 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كما تم ضبط (70) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (25٫446 طن – 1094عبوة – 16685 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي 2021

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

الصور

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

إزالة مخازن خردة مخالفة في دمياط

image description

«مياه أسيوط»: ورشتي لوحات كهربائية ولف محركات في صدفا وأبوتيج

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

الأكثر قراءة

حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها

آلة ترميز نازية قيد الترميم في ألمانيا عثر عليها ببحر البلطيق

تشيكي ينجو من حادثة سقوط مروعة في براج

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر 31 للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات

23 فنانًا في مسابقة النقد التشكيلي بـ«فاروق حسني الثقافية»

رحيل الشاعر خيرات عبد المنعم عن عمر ناهز الـ 80عاما

«هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه» ورشة كتابة بدار «هن»