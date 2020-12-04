خليل جميل يستعد لتصوير «فرحة»

يواصل الفنان التونسي خليل جميّل التحضير لتصوير للفيلم الروائي القصير "فرحة" مع المخرجة جيهان إسماعيل، والذي يعد أول أعماله فى مصر، والذي يشاركه في بطولة الفيلم محمود فارس ونسرين يوسف.ويلعب خليل ضمن أحداث الفيلم دور مصطفى، وهو شاب مصرى ينتمي إلى الطبقة الشعبية، ويتعمد مضايقة نسرين يوسف، بطلة الفيلم، كى تعجب به، إلا أنها دائمًا ما تصده كى يكف عن مطاردتها.وكان خليل قد حقق نجاحًا كبيرًا فى الدراما التونسية فى الأعوام الأخيرة، خصوصًا في الجزء الخامس من المسلسل "الناجح أولاد مفيدة" و"فلاش باك" و"حكايات تونسية" الفيلم والمسلسل.