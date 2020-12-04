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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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دانيال رادكليف: الكثير من «الهراء» على مواقع التواصل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
الممثل البريطاني
الممثل البريطاني دانيال رادكليف
وكالات
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ذكر الممثل البريطاني دانيال رادكليف أنه ليس لديه قنوات تواصل اجتماعي بدافع حماية نفسه.

وقال رادكليف، 31 عاما في برنامج "فيرست وفي فيت" على منصة "يوتيوب" للفيديو: "بصراحة لا اعتقد أنني قوي ذهنيا بما يكفي لهذا الأمر"، مضيفا أنه لا يجد غضاضة في ذلك.

وذكر رادكليف أنه تعلم من ماضيه، موضحا أنه قبل بضع سنوات قرأ تعليقات عن نفسه على الإنترنت ورأى الكثير من الهراء، مضيفا أن ذلك كان أمرا سيئا حقا.

وأشار إلى أنه شعر بأن "تويتر" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ما هي إلا تمديد لهذا الوقت السيء.

وأوضح رادكليف أن الطريقة الأخرى للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي هي قراءة الأمور اللطيفة عن ذاته فقط، وقال: "لكن هذا يبدو أيضا نوعا آخر من السلوك غير الصحي".

يُذكر أن رادكليف حقق شهرة عالمية واسعة من خلال أدائه شخصية هاري بوتر في عام 2001 وهو في الثانية عشرة من عمره.

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