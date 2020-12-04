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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إقلاع مركبة فضائية صينية من على سطح القمر بعد جمع عينات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
مركبة فضائية
مركبة فضائية
ا ش ا
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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مركبة فضائية صينية، تحمل أول عينات للبلاد من القمر أقلعت من على سطحه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وذكرت الإدارة في بيان لها، اليوم، أن هذه هي أول مركبة فضائية صينية على الإطلاق تقلع من على جسم خارج الأرض، موضحة أن المسبار "تشانغ آه-5"، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة إنزال وعودة، انطلق في 24 نوفمبر الماضي، وهبطت مجموعة مركبة الإنزال على منطقة "محيط العواصف" على الجانب القريب للقمر في أول ديسمبر الجاري.

وأضافت الإدارة أنه بعد جمع العينات أقلع المسبار من على سطح القمر، ومن المتوقع أن يكمل مناورة غير مأهولة ويلتحم بمجموعة مركبة العودة في المدار القمري، واصفة ذلك بالإنجاز غير المسبوق.

وتعد مهمة "تشانغ آه-5" من أكثر المهام تعقيدا وصعوبة في تاريخ الفضاء الجوي الصيني، وكذلك أول مهمة لجمع عينات من القمر في العالم منذ أكثر من 40 عاما.

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