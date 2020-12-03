رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات في القاهرة الكبرى

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:44 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات في القاهرة الكبرى خلال شهرين ونصف، كانت ستسبب ضرر صحي ومادي على المواطنين يصل إلى 2.2 مليار جنيه.

وأضافت فؤاد، في كلمتها خلال احتفالية "منع حرق قش الأرز"، أن موسم منع حرق قش الأرز خلال حصاد الأرز نجح خلال هذا الموسم بسبب وعي المزارعين واستغلالها كقيمة اقتصادية وتوفير فرص عمل خلال موسم الحصاد.

وذكرت أنه تم تنظيم 13 ألف ندوة توعوية للمزارعين لضمان نجاح موسم حصاد قش الأرز، مؤكدة أن المواطن أصبح يهتم بالوقاية من أضرار البيئة ويهتم بتلك القضايا المتنوعة، ويظهر ذلك من خلال منظومة الشكاوي.

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات (صور)

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشي

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

«ثقافة سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات

هناء نور: السينما جعلتني ابدأ الكتابة.. وحلمي راوية عن الصمت

«قصة صورة».. هتلر برفقة حارسه الخاص في آخر ظهور له قبل انتحاره