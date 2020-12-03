البيئة: نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات في القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نجحنا في منع 235 ألف طن ملوثات في القاهرة الكبرى خلال شهرين ونصف، كانت ستسبب ضرر صحي ومادي على المواطنين يصل إلى 2.2 مليار جنيه.وأضافت فؤاد، في كلمتها خلال احتفالية "منع حرق قش الأرز"، أن موسم منع حرق قش الأرز خلال حصاد الأرز نجح خلال هذا الموسم بسبب وعي المزارعين واستغلالها كقيمة اقتصادية وتوفير فرص عمل خلال موسم الحصاد.وذكرت أنه تم تنظيم 13 ألف ندوة توعوية للمزارعين لضمان نجاح موسم حصاد قش الأرز، مؤكدة أن المواطن أصبح يهتم بالوقاية من أضرار البيئة ويهتم بتلك القضايا المتنوعة، ويظهر ذلك من خلال منظومة الشكاوي.