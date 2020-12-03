تعرف على فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

تشهد قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح للاحتفاء بالشاعر عبد الحميد محمود٬ واستعراض مسيرته الإبداعية، وأهم المحطات في مشواره الأدبي، وذلك بالتعون مع مبادرة أكوا لتنشيط الكتابة الإبداعية.وعبد الحميد محمود يمارس الطب البشري بجانب كتابة الشعر٬ وقد فاز في شهر أكتوبر الماضي بجائزة الشعر التي يمنحها اتحاد الكتاب المصريين.في سياق متصل٬ يستضيف المركز في السابعة مساء نفس اليوم٬ حفل فني موسيقي غنائي٬ تقدمه فرقة جنوب الوادي للفنون الاستعراضية٬ حيث تقدم الفرقة باقة من استعراضاتها الفلكلورية والخاصة من التراث الشعبي.يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.