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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط: يجب دعم لبنان للعبور من المنعطف الخطير

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:34 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، من خطورة أن يخسر لبنان اهتمام العالم وتعاطفه إن استمرت حالة الشلل السياسي، مؤكدًا مناشدته بعدم معاقبة الشعب اللبناني على ذلك، وأن المهم هو الاستمرار في دعمه لعبور هذا المنعطف الخطير في تاريخه المعاصر.

جاء ذلك، في كلمة أبوالغيط، مساء اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدولي الذي يعقد "افتراضيًا" تحت رعاية مشتركة من الأمم المتحدة وفرنسا لدعم الشعب اللبناني.

ونوه أبوالغيط، في كلمته، بالإسهامات التي قدمتها منظومة العمل العربي المُشترك لمُساعدة الشعب اللبناني ودعمه في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، من بينها على سبيل المثال مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 7 ملايين دولار في جهود إغاثية وإنسانية وعمليات إعادة إعمار، وفتح اتحاد المصارف العربية حساباتٍ موحدة في مختلف فروعِه بالدول العربية للتبرع لدعم المنكوبين من الكارثة.

وأشار أبوالغيط إلى القطاعات التي ينبغي توجيه المساعدات لها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لا يزال يُعاني أوضاعًا مُقلقة في ظل انتشار وباء "كورونا المستجد".

وأكد أهمية وقوف العالم مع لبنان في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على ضرورة أن يقوم اللبنانيون بمساعدة أنفسهم أيضًا، وأن الكرة في ملعب القيادات السياسية اللبنانية التي يتفق الجميع أن عليها الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة.

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