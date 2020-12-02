ريا أبي راشد تخطف الأنظار بفستان مبهج بمهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد، الأنظار، بفستان مبهج في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى أول أيامه، وبمجرد ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حازت على إعجاب الآلاف من متابعيها، وانهالت التعليقات الإيجابية لكونها ظهرت بطلة مختلفة وجذابة.واختارت "ريا" فستانا كحلى اللون مطرزا بأكمله بالورود الملونة، ذو فتحة من منطقة الصدر ٧، ونسقت ريا معه عقدا فضيا مدلدلا أنيقا، وجعلت شعرها وايفى منسدلا على أكتافها.وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تليفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها برنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.