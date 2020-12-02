رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هتك عرض طفلة في معهد ديني.. والحكم بـ7 سنوات حبس

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:55 م
هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة
حسام التمساح
طباعة
قضت الدائرة الرابعة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على السعيد، وعضوية المستشار جمال عبد العزيز أبوزيد والمستشار مصطفی سامي عبد الجواد الرئيسان محكمة استئناف القاهرة، وأمين سر محمد عطية.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 5375 لسنة ۲۰۱۹ جنايات قسم روض الفرج، قيام المتهم "إسلام علي بخيت" بهتك عرض المجني عليها الطفلة "م. ب "والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها ولباسها الداخلي كاشفا عورتها، وتحسس عوراتها حتى أشبع رغباته منتهكا براءتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل لهو المجني عليها بمفردها بالقرب من قاعة مهجورة ملحقة بالطابق الأرضي لمجمع الرحمة الإسلامي بدائرة القسم، واحتال عليها بهرة حتى استدرجها إلى داخل تلك القاعة، وقام بإلهائها بالبحث عن الهرة بحيز ضيّق يتيح له الالتصاق بها من الخلف ثم هتك عرضها.

وقالت والدة المجني عليها "نجلاء. ف" إنها اعتادت على اصطحاب أبنائها ومن ضمنهم المجني عليها إلى معهد الرحمة لتلقي دروس تحفيظ القرآن الكريم ويوم الواقعة وعقب انتهاء ابنتها من درسها تركتها تلهو بأرجاء المعهد حتى يفرغ باقي أشقائها وعقب عودتهم لمسكنهم أفهمتها المجني عليها أن المتهم استغل لهوها وهتك عرضها.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها، وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها قاصر، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت إحالة للمحاكمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

لعنة الـ «رقم 10».. كواليس رفض لاعبى الأهلى لتيشيرت الخطيب (خاص)

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

image description

قرعة علنية لتسليم 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

image description

فصل الكهرباء عن 10 مناطق في دمياط

image description

«دمياط» تناقش تطوير محطة أتوبيس شرق الدلتا

image description

«إيناكتس أسيوط» ينظم حملة للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليلة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

العلاقة بين الهواتف وصحتنا العقلية

طريقة تناول فاكهة التنين

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

ختام «المجهول من هذا الاتجاه» على مسرح مركز الجيزة الثقافي

«مواهب وإبداعات القرية» قافلة بثقافة الفيوم

«بين بحرين» فيلم وثائقي يناقش ختان الإناث بثقافة الزعيم

أطفال مطروح في ضيافة متحف الفن الإسلامي