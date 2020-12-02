هتك عرض طفلة في معهد ديني.. والحكم بـ7 سنوات حبس

قضت الدائرة الرابعة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على السعيد، وعضوية المستشار جمال عبد العزيز أبوزيد والمستشار مصطفی سامي عبد الجواد الرئيسان محكمة استئناف القاهرة، وأمين سر محمد عطية.وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 5375 لسنة ۲۰۱۹ جنايات قسم روض الفرج، قيام المتهم "إسلام علي بخيت" بهتك عرض المجني عليها الطفلة "م. ب "والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها ولباسها الداخلي كاشفا عورتها، وتحسس عوراتها حتى أشبع رغباته منتهكا براءتها.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل لهو المجني عليها بمفردها بالقرب من قاعة مهجورة ملحقة بالطابق الأرضي لمجمع الرحمة الإسلامي بدائرة القسم، واحتال عليها بهرة حتى استدرجها إلى داخل تلك القاعة، وقام بإلهائها بالبحث عن الهرة بحيز ضيّق يتيح له الالتصاق بها من الخلف ثم هتك عرضها.وقالت والدة المجني عليها "نجلاء. ف" إنها اعتادت على اصطحاب أبنائها ومن ضمنهم المجني عليها إلى معهد الرحمة لتلقي دروس تحفيظ القرآن الكريم ويوم الواقعة وعقب انتهاء ابنتها من درسها تركتها تلهو بأرجاء المعهد حتى يفرغ باقي أشقائها وعقب عودتهم لمسكنهم أفهمتها المجني عليها أن المتهم استغل لهوها وهتك عرضها.وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها، وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها قاصر، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت إحالة للمحاكمة.