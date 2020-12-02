المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى روض الفرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالتجارة في المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد وجمال سعيد الرحماني، وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ي.ح" أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا mdmb.4en.pineca، في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، حيث إن المتهم قد أعلن قانونًا بأمر الإحالة وبالجلسة وتخلف عن الحضور دون عذر، ومن ثم يصح الحكم في غيبته.ولم يحضر المتهم بجلسة المحاكمة، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ولم ينف التهمة عنه ومن ثم تدينه استنادًا إليها.وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح، ولهذا السبب قد تكون المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المؤبد والغرامة المالية 100 ألف جنيه، ما أسند إليه.