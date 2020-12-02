سيارة تدهس فتاة في مدينة نصر

أصيبت فتاة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمها من سيارة أثناء عبورها طريق مكرم عبيد بمدينة نصر.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعنية بمدينة نصر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.