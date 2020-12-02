رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تصفية 5 إرهابيين بطائرات «إف 15» فى صلاح الدين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
طيران التحالف
طيران التحالف
محمد عمر
طباعة
أعلنت القوات العراقية، مساء الثلاثاء، تحديد مجموعة إرهابية شنت هجوما عنيفا على المواطنين في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه بمتابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الإرهابي ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك، ضمن قطاع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك.

وكشف البيان عن أنه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مساء الثلاثاء أربع ضربات جوية بطائرات F- 15، وأسفرت عن مقتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المكونة من 5 إرهابيين.

وتشن الحكومة العراقية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، حملة لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

بن شرقي يتمرد على الزمالك ورفض خوض لقاء الطلائع (خاص)

عاش قويًا ومات غريبًا.. حكاية شمس بدران «قاهر الإخوان» (بروفايل)

«طالبها بـ10 ملايين دولار».. نجل القرضاوي يساوم زوجته على الأولاد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

بن شرقي يتمرد على الزمالك ورفض خوض لقاء الطلائع (خاص)

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الأربعاء 2-12-2020

القبض على سفاح روسى قتل 26 عجوزًا بدافع السرقة

ليفربول يتأهل لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك يفوز على ريال مدريد 2 - صفر بدورى أبطال أوروبا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

«كلاكيت تانى مرة».. مصطفى إبراهيم يحصد جائزة أحمد فؤاد نجم

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى