العراق: تصفية 5 إرهابيين بطائرات «إف 15» فى صلاح الدين

أعلنت القوات العراقية، مساء الثلاثاء، تحديد مجموعة إرهابية شنت هجوما عنيفا على المواطنين في محافظة صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه بمتابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الإرهابي ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك، ضمن قطاع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك.وكشف البيان عن أنه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مساء الثلاثاء أربع ضربات جوية بطائرات F- 15، وأسفرت عن مقتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المكونة من 5 إرهابيين.وتشن الحكومة العراقية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، حملة لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.