زراعة الفيوم: زيارة توعوية لمزارعين البابونج فى إطسا

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف الزيارات الإرشادية والتوعوية للمزارعين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.وأضاف أن مديرية الزراعة بالفيوم لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشكلات والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.ونظرًا لأهمية التواجد مع المزارعين لحل مشاكلهم وتوعيتهم بما هو جديد في مجال تطوير الزراعة تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الزيارات الميدانية للتواجد مع المزارعين في الحقول.خلال ذلك قام اليوم الثلاثاء وفد من مديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع بعض الباحثين من محطة البحوث الإقليمية ومعمل الترايكوجراما بالفيوم بزيارة ميدانية لحقول النباتات الطبية والعطرية بمركز إطسا لتوعية المزارعين في الحقل.والمساحة المزرعة بقرية جردو من النباتات الطبية والعطرية ٥٠٠ فدان شمر و١٠٠٠ فدان كراوية ٧٥ فدان شيح البابونج تم نصح مزارعي الشيح البابونج بضرورة عزيق الأرض جيدًا وإضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتي وأيضًا مكافحة الآفات.كما أوصت اللجنه بضرورة جمع المحصول كل أسبوعين على ألا يزيد طول العنق الأزهار عن نصف سم وتكون الأزهار الشعاعية البيضاء في وضع أفقي موازي لسطح الأرض، ويجب على المزارعين التجفيف في يوم الجمع، حيث تفرد النورات بواقع نورة واحدة علي غرابيل مصنوعة من الجريد أو الخشب، ويتم التجفيف في أماكن نظيفة جيدة التهوية مع مراعاة عدم تقليبها حتى لا يحدث فرط للنورات، ومن ثم يتم التعبئة في العبوات المخصصة مع الحفاظ علي نظافتها.