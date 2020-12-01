الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي القدس المحتلة وسلفيت ومخيم بلاطة وقرية بيت دجن في نابلس واعتقلت سبعة فلسطينيين.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.