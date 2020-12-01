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حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهمين بالاتجار في «مصل الإنفلونزا»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بحيازة كمية من مصل الإنفلونزا والاتجار بها في السوق السوداء، والبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود معلومات لمباحث التموين بالقاهرة، بقيام شخصين أحدهما مندوب أدوية والآخر سائق، بالترويج لتوفر مصل الإنفلونزا الرباعي الذي يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية، والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطهما، حال استقلالهما سيارة أجرة، ملك وقيادة الثانى، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على «كمية من عبوات مصل علاج الإنفلونزا خاص بإحدى الهيئات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

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