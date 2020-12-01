سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول.
سعر اليورو اليوم
كما واصل سعر اليورو ارتفاعه أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.66، وفي المصرف المتح دسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 1.83 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.63، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.63، وفي المصرف العربي الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.59.
سعر اليورو اليوم
كما واصل سعر اليورو ارتفاعه أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.66، وفي المصرف المتح دسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65.