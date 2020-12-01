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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 1.83 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.63، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.63، وفي المصرف العربي الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.59.
سعر اليورو اليوم
كما واصل سعر اليورو ارتفاعه أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.66، وفي المصرف المتح دسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.65.

أسعار اليورو اليوم

وفي المقابل، استقر سعر اليورو اليوم في بنك ابوظبي ليسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 18.84 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.58.

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