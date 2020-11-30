رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:46 م
سكرتير عام أسيوط
سكرتير عام أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة لتفقد عدد من المصانع والمشروعات بالمحافظة من بينها المرور على المنشآت الحيوية بالمنطقة الصناعية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المصانع والمشروعات وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية أثناء فترة العمل والتشديد على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" طبقًا لما أقرته طبقًا لما أقرته وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية حفاظًا على صحة العاملين بتلك المصانع والمترددين عليهم.

رافقه خلال الجولة كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمصانع والمشروعات المختلفة في كل ربوع المحافظة والالتزام بها خلال فترة العمل.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية للمنشأت العامة والخاصة بكل ربوع المحافظة والمصانع والشركات بالمناطق الصناعية المختلفة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كوفيد- 19".

وأشار إلى متابعة السكرتير المساعد خلال ترأسه لحملات للمرور والمتابعة على المشروعات والمصانع للاطمئنان على سير العمل والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية المقررة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية
سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

موضوعات متعلقة

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول فيديو لسلمى الشيمى من داخل الأهرامات

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصور سيشن هرم سقارة: «التصوير فكرتها وإنتوا مكبرين الحوار»

الصور

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض الخيري الـ17 للملابس الجاهزة بكلية التمريض

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع

افتتاح معرض «أنت» للفنان حسام صقر بجاليرى ليوان