سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة لتفقد عدد من المصانع والمشروعات بالمحافظة من بينها المرور على المنشآت الحيوية بالمنطقة الصناعية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المصانع والمشروعات وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية أثناء فترة العمل والتشديد على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" طبقًا لما أقرته طبقًا لما أقرته وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية حفاظًا على صحة العاملين بتلك المصانع والمترددين عليهم.رافقه خلال الجولة كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمصانع والمشروعات المختلفة في كل ربوع المحافظة والالتزام بها خلال فترة العمل.وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية للمنشأت العامة والخاصة بكل ربوع المحافظة والمصانع والشركات بالمناطق الصناعية المختلفة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كوفيد- 19".وأشار إلى متابعة السكرتير المساعد خلال ترأسه لحملات للمرور والمتابعة على المشروعات والمصانع للاطمئنان على سير العمل والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية المقررة.كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.