سفينة الأبحاث التركية تعود إلى الميناء قبل قمة الاتحاد الأوروبي

تراجعت «أوروتش رئيس» سفينة الأبحاث التركية إلى الميناء، اليوم الإثنين، وعادت من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها مع اليونان.ويأتي قرار أنقرة بعودة سفينتها قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي، والتي خلالها سيقيم الاتحاد الأوروبي العقوبات المحتملة ضد أنقرة، على إثر انتهاكاتها المتواصلة للمواثيق الدولية في المتوسط، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز.واندلعت التوترات في أغسطس الماضي، عندما أرسلت أنقرة أوروتش رئيس لرسم آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا.وسحبت تركيا سفينتها من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة في أكتوبر "للسماح بالدبلوماسية"، لكنها أعادتها لاحقًا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، لمناقشة العقوبات على تركيا، بينما تقود فرنسا حملة في الكتلة لفرض عقوبات على تركيا.