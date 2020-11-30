رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفينة الأبحاث التركية تعود إلى الميناء قبل قمة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:18 م
سفينة الأبحاث التركية
سفينة الأبحاث التركية
أبوزيد على
طباعة
تراجعت «أوروتش رئيس» سفينة الأبحاث التركية إلى الميناء، اليوم الإثنين، وعادت من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها مع اليونان.

ويأتي قرار أنقرة بعودة سفينتها قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي، والتي خلالها سيقيم الاتحاد الأوروبي العقوبات المحتملة ضد أنقرة، على إثر انتهاكاتها المتواصلة للمواثيق الدولية في المتوسط، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز.

واندلعت التوترات في أغسطس الماضي، عندما أرسلت أنقرة أوروتش رئيس لرسم آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا.

وسحبت تركيا سفينتها من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة في أكتوبر "للسماح بالدبلوماسية"، لكنها أعادتها لاحقًا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، لمناقشة العقوبات على تركيا، بينما تقود فرنسا حملة في الكتلة لفرض عقوبات على تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

وكيل فرجانى والمثلوثى يكشف مصير الثنائى مع الزمالك

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

الصور

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بجعة فى وادى الحيتان!
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع