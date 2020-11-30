الجيش الأفغاني يعلن قتل المخطط للهجوم في ولاية غزنة

أعلنت وزارة الدفاع، الإثنين، عن أن الجيش الأفغاني قتل العنصر في طالبان الذي خطط للهجوم، الأحد، في ولاية غزنة شرق البلاد، والذي استهدف إحدى قواعده وأسفر عن مقتل ثلاثين جنديًا على الأقل.وقالت الوزارة في بيان: "قتل المخطط للهجوم الإرهابي أمس (الأحد) على قاعدة (غزنة) إضافة إلى 7 إرهابيين آخرين" في ضربة جوية ليل الأحد، الإثنين.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد أمان لفرانس برس بان الشخص المعني المعروف باسم حمزة وزيرستاني يتحدر من منطقة وزيرستان الباكستانية المحاذية لأفغانستان.والهجوم الذي نفذه انتحاري كان يستقل سيارة مفخخة اقتحم بها القاعدة العسكرية، واحد من أكثر الاعتداءات دموية التي استهدفت القوات الأفغانية في الأشهر الأخيرة.ولم تتبن طالبان الاعتداء. ويمتنع المتمردون عمومًا عن تبني الهجمات التي يتهمون بتنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.ولم تعد طالبان تستهدف القوات الأمريكية في إطار التزامها الاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة في فبراير الفائت في الدوحة.لكنها تكثف هجماتها على القوات الأفغانية وخصوصًا في الأرياف، رغم أنها بدأت مفاوضات سلام مع كابول في سبتمبر.في المقابل، تحمل السلطات الأفغانية طالبان مسئولية تدهور الوضع الأمني سعيًا إلى ممارسة ضغط على المفاوضين الذين لم يحرزوا تقدمًا يذكر.وتبنى تنظيم داعش في الأسابيع الأخيرة هجمات في العاصمة استهدف أحدها جامعة كابول. وتجاوزت حصيلة تلك الاعتداءات خمسين قتيلًا.في الوقت نفسه، تواصل القوات الأمريكية الانسحاب من أفغانستان. وتعهدت واشنطن سحب كل قواتها بحلول منتصف العام 2021 مقابل ضمانات أمنية بموجب اتفاق الدوحة.وأعلن البنتاجون منتصف نوفمبر أنه سيسحب نحو ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير، أي قبل خمسة أيام من تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، بحيث لا يبقى في هذا البلد سوى 2500 جندي.