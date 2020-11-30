محافظ الغربية: جامعة طنطا الذراع الرئيسي للتنمية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن جامعة طنطا تعتبر الذراع الرئيسي للتنمية داخل كافة القطاعات بمحافظة الغربية، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية وكوادر متميزة.جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها بجلسة مجلس جامعة طنطا الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور عماد عتمان، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.وأشار محافظ الغربية، أنه متابع وداعم للجامعة، مطالبًا عمداء الكليات بضرورة نشر الوعى بالسلوكيات السليمة بين طلاب الجامعة وأهالي الغربية بما يضمن الارتقاء بالمحافظة ونبذ السلوكيات غير السليمة.