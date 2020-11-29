«الإيمان».. العظة الأحدث للأنبا توماس عبر البث المباشر

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.

وجاءت العظة الأحدث بعنوان "الإيمان"، والذي تحدث خلالها عن اختبار الإيمان الحقيقي بالله عن الثقة به دائمًا بأوقات الأزمات والتحديات الصعبة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.