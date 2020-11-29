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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الإيمان».. العظة الأحدث للأنبا توماس عبر البث المباشر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:18 م
توماس أسقف الإيبارشية
توماس أسقف الإيبارشية
تريزة شنودة
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بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.
وجاءت العظة الأحدث بعنوان "الإيمان"، والذي تحدث خلالها عن اختبار الإيمان الحقيقي بالله عن الثقة به دائمًا بأوقات الأزمات والتحديات الصعبة.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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