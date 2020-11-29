«قومي المرأة» يعقد ندوة حول «مناهضة العنف ضد المرأة» بشمال سيناء

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم الأحد بمدينة بئر العبد، ندوة تحت عنوان "الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، في إطار مواصلة المجلس أنشطته التوعوية بحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.





وأعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء إحسان داود غالي أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي ينفذها المجلس بمراكز المحافظة، حيث قامت بتنفيذ الندوة عضو فرع المجلس فؤادة محمود حسن التي تناولت العديد من الموضوعات الخاصة بتاريخ المجلس القومي للمرأة وأهدافه وإنجازاته وفروعه على مستوى محافظات الجمهورية.





وتناولت الندوة أهم القضايا التي يتناولها المجلس القومي للمرأة في الفترة الحالية، ومنها الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتناولت أيضًا الاتفاقيات الدولية التي تحد من انتشار العنف ضد المرأة، والتطرق إلى الموضوعات الخاصة بالعنف ضد المرأة مثل: الزواج المبكر والختان والحرمان من تكملة العملية التعليمية للبنات، إلى جانب العصبية والقبلية وأثرها في المشاركة السياسية للمرأة، وكيفية مواجهة تلك القضايا من جانب المجلس القومي للمرأة.كما تم تناول التوعية الصحية بخصوص فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، وأساليب العلاج والتباعد في المدرسة والأسواق والمناسبات المختلفة، ودور الجميع وتكاتف المجتمع في الحد من انتشاره، وتوضيح مدى خطورة الموجة الثانية.وألقت الندوة الضوء على الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، من استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بالمدارس والقرى والتوابع، والتوصية بزيادة عدد استمارات بطاقات الرقم القومي لزيادة عدد السيدات والفتيات المستفيدات، إلى جانب التوسع في خدمات المجلس للمرأة السيناوية، ومساعدة الأسر المتضررة من كورونا في عمل مشروعات تنموية لزيادة دخل الأسر ورفع المستوى الاقتصادي لها.وتم عرض نماذج من أعمال التطريز والكمامات المصنعة يدويًا، حيث أبدى الحضور إعجابهم بها، وطالبوا بدعم المنتجات اليدوية وأشغال الإبرة والتطريز السيناوي لدعم الأسر المنتجة في المنازل لزيادة دخل تلك الأسر ورفع مستواها الاقتصادي.وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء استمرار الندوات واللقاءات في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، لتشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة.