داعش يتبنى هجومًا استهدف مصفاة نفط في صلاح الدين العراقية

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، الهجوم الذي استهدف مصفاة نفط الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وأفادت مصادر عراقية بشن عناصر داعش هجومًا على مناطق شرقي محافظة صلاح الدين دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وسقط صاروخ على مصفاة الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين فيما اندلع حريق داخلها، ولم يتم الكشف عن حصيلة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الهجوم.

يذكر أن القوات العراقية تشن حملات تطهير وملاحقة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي خاصة في محافظة صلاح الدين.