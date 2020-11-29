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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز عاطلين لسرقتهما حقائب المواطنين بالمرج

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:54 م
عاطلين
عاطلين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بحجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهما بسرقة حقائب المواطنين بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين عامر.ن، وسيد.م عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى خطف حقائب المواطنين بمنطقة المرج.

وكشفت كاميرات المراقبة خطف المتهمين حقائب المواطنين مستقلين دراجة بخارية بدون أرقام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج، تفيد بسرقة عاطلين حقائبهما وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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