جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

استقبل معرض متون للفنانة التشكيلية جيهان فايز مساء أمس جمهورها كبيرا من المهتمين والمتخصصين في الفن التشكيلي، بجاليري النيل في الزمالك.وقالت جيهان إن المُتُون نصوص قديمة موجزة، كثيفة المبنى والمعنى، عميقة المغزى والدلالة، وللفن المصري على طول تاريخه مُتُون فنية – أكثر إيجازًا وأبعد مغزى وأروع دلالة - تتوازى وتتقاطع مع فنوننا التشكيلية المعاصرة، وعلينا أن نتواصل معها، ونبحث فيها عن جذورنا ونفهمها ونقدم إبداعًا فنيًا متمايزًا ومبتكرًا، من خلال تجارب فنية ذاتية تقدم لغة تشكيلية أصيلة بأدوات عصرية، نستلهم فيها روعة فنوننا السابقة وغموضها وثراء عناصرها وتعدد رؤاها.أضافت جيهان: "أقدم تجربتي الفنية الذاتية والمحملة بتراتيلي التشكيلية التي تنتشر في فضاء اللوحة مشكلة عالم خاص من الخطوط والألوان والملابس.وقامت جيهان فايز بتصميم وتنفيذ العديد من الجداريات للمنشآت الخاصة ولها العديد من المقتنيات لدى الأفراد بمصر والخارج، ولها العديد من المعارض الخاصة منهم معرض خزف عام ٢٠٠٧، ومشروع جدارية أسمنت عام ٢٠٠٨، ومعرض جداريات بجماليات الخط الهندسي والعضوي ٢٠١٠، معرض تعوذية مصرية ٢٠١٣، تصميم تجميل لمنطقة عشوائية "أبو سويلم" بالمنيا ٢٠١٥.كما أقامت الفنانة عددا من المعارض الجماعية، منهم المعرض التشكيلي لافتتاح مكتبة طلعت حرب عام ١٩٦٧، وليالي القاهرة الدولي الخامس للخزف سنة ٢٠٠٠، والمعرض العام بقصر الفنون ٢٠١٨، معرض مختارات عربية بجاليري ضي ٢٠١٩، وملتقى البرلس الدولي السادس للرسم على الحوائط والمراكب ٢٠١٩.وحازت الفنانة على العديد من شهادات التقدير والجوائز، ومقتنيات القوات المسلحة عام ٢٠١٧، ومقتنيات وزارة الثقافة ٢٠١٩، وتكريم جامعة المستقبل ٢٠١٩.