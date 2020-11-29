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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآفات تفقد العالم 40% من محاصيله الغذائية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:47 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير رسمي أعدته لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للصحة النباتية، أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" قدرت فقدان ما يصل إلى 40% من المحاصيل الغذائية في مصر ودول العالم سنويا بسبب الآفات والأمراض النباتية، ما يترك الملايين دون طعام ويضر بالزراعة بشكل خطير، وهي المصدر الرئيسي لدخل المجتمعات الريفية الفقيرة علاوة على ذلك زاد خطر انتشار الآفات والأمراض النباتية إلى مناطق جديدة مع توسع التجارة والسفر الدولي.

وقال التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن نسبة ما يشكله النبات من الطعام الذي نأكله نحو 80% ومع ذلك يتعرض النبات لهجمات مستمرة من الآفات والأمراض التي تدمير من 20 إلى 40% من المحاصيل الغذائية، وهو ما يجعل الملايين من البشر دون ما يكفيهم من الغذاء ويترك أثرا سلبيا على على مصدر الدخل الرئيسي للمجتمعات الريفية الفقيرة ويسفر عن خسائر في المحاصيل والتجارة.

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