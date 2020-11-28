إبراهيم عيسى ضيف محمد الباز في «آخر النهار».. غدا

يستضيف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتب الصحفي الكبير والروائي إبراهيم عيسى، في حلقة خاصة واستثنائية غدا الأحد، من برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار.





ويكشف عيسى، خلال الحوار عن تاريخه الروائي والأدبي، الكبير، وطقوسه في الكتابة، ويتحدث عن أحوال السينما والثقافة والمثقفين.





ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار»، من الجمعة إلى الأحد في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة