«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن مصر فى إحدى القضايا الدولية

يعكف قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة، على إعداد مذكرة للدفاع عن مصر، في دعوى دولية مرفوعة ضدها من إحدى شركات المخلفات البيئية والنظافة الإيطالية؛ بسبب اتفاقية تسوية منازعات لفسخ التعاقد معاها.جاء في الدعوى المرفوعة في المركز الدولي، لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» بواشنطن، طلب الشركة الإيطالية تعويضًا ماليًا يصل لـ10 ملايين دولادر من الحكومة المصرية، بسبب فسخ التعاقد معها، فيما تقوم هيئة قضايا الدولة بين مصر والشركة الإيطالية، وبحث أوجه الخلل من جانب الشركة الذي أدى إلى فسخ التعاقد وهي الأسباب التي ستقدم للمحكمة.ويباشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حاليًا، نحو 30 قضية تحكيم استثماري متداولة ما بين المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» وتحكيم في مراكز أخرى تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار جنيه.