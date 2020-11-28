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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تكريم اسم «فؤاد حداد» فى ختام مهرجان «الأراجوز ملهما»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
بيت السناري
بيت السناري
نضال ممدوح
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تختتم في السادسة من مساء اليوم السبت٬ فعاليات مهرجان الأراجوز الثاني٬ والذي يقام تحت عنوان «الأراجوز ملهما» والذي ينظمه بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

تتضمن الفعالية الختامية للمهرجان٬ تكريم اسم المبدع والشاعر الكبير فؤاد حداد من خلال قصائده عن الأراجوز، ويلقيها الشاعر أمين حداد.

عرض «أراجوز السينما» إخراج الفنان مصطفي الصباغ، عرض «الأراجوز في خطر»، ويتناول أهم التحديات التي يواجها هذا الفن من خلال عرض فني.

يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني بعدما وضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في 2018، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي، وكذلك الحفاظ على هذه الفنون لأنها تمثل التراث الشعبي، أحد مصادر تشكيل الوعي المصري والتاريخ للذاكرة المصرية، حيث يمكن الاعتماد على التراث الشعبي كمصدر للتاريخ.

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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