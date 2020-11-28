أمين عام الأمم المتحدة يدعو لضبط النفس بعد اغتيال العالم الإيرانى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف لضبط النفس وتفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان له: "اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووي إيراني بالقرب من طهران اليوم. نحن ندعو إلى ضبط النفس وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".يذكر أن العالم محسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، اغتيل في إيران.واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم الإيراني، وتوعدت بالانتقام من مرتكبي عملية الاغتيال.