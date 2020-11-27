114 ألفًا و714 طلب تصالح على مستوى مراكز ومدن بنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح قد بلغ 114 ألفًا و714 طلبًا وذلك بعد أن تقدم "أمس الخميس" 297 مواطنًا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، منوهًا عن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها أيام العطلات"، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرًا إضافيًا لتنتهي في 30 نوفمبر الشهر الجاري.ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في الطلبات وفقًا للقانون.