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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني يعين مديرا جديدا لمكتبه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مديرا جديدا لمكتبه.

وجاء في بيان صادر عن 10 داوننج ستريت، حيث مقر الحكومة، إن دان روزنفيلد وهو مدير إدارة سابق للقطاع المصرفي الاستثماري ببنك أوف أمريكا، سيتولى منصبه في 7 ديسمبر.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن يقضي أسابيعه الأولى في اجتماعات مع وزراء وأعضاء مجلس النواب المحافظين وفريق جونسون الأوسع وسيتم تقليده الوظيفة من قبل القائم بأعمال مدير مكتب جونسون اللورد أودني ليستر.

ويعمل روزنفيلد حاليا لدى هاكليوت، وهي شركة للاستشارات الاستراتيجية للأعمال والمستثمرين. وعمل سابقا مسؤولا بوزارة الخزانة البريطانية لعقود حيث كان سكرتيرا خاصا رئيسيا لوزيري الخزانة السابقين أليستير دارلينج وجورج أوسبورن في الفترة بين عامي 2007 و.2011

ومن المقرر أن يستمر اللورد أودني ليستر في القيام بدوره حتى الأول من يناير، وهو الموعد الذي سيتولى فيه روزنفيلد مهام منصبه.

وبعد أن يتنحى، من المتوقع أن يستمر أودني ليستر في تقديم المساعدة لكل من رئيس الوزراء ومدير المكتب الجديد.

كان دومينيك كمينجز كبير مستشاري جونسون، والذي كان مسؤولا بشكل غير رسمي عن موظفي 10 داوننج ستريت، ورئيس إدارة الاتصالات لي كين، قد تنحيا من منصبيهما في وقت سابق من الشهر الجاري.

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