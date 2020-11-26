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سياسي

مرثا محروس: العنف ضد المرأة يتعارض مع إنسانيتنا وتعاليم الأديان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:35 م
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
محمد الشريف - إسلام نصير
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صرحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بأن العالم يتزين باللون البرتقالى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة «الـ١٦ يوم» مناهضة والتي تستمر حتى ١٠ ديسمبر.

وأضافت "مرثا محروس" أن مناهضة العنف ضد المرأة من أهم الملفات التي ستطرحها مع بداية البرلمان القادم ليس فقط لأنه يتعارض مع إنسانيتنا وتعاليم كل الأديان السماوية بل لأنه لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدًا وراءنا دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

وأوضحت "مرثا محروس" أنه من المحزن أن تعلن أنه وفق لإحصاءات عالمية أن واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت يتعرضن ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ إضافة أنه منذ اندلاع جائحة «كوفيد- 19»، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملون والعاملات الموجودون في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، لذا فأصبح من الضروري التعامل مع هذه الظاهرة بجدية أكبر توفر المزيد من التوعية وتضمن معها معاقبة كل مستغل.

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