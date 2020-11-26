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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:31 م
أمطار
أمطار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة بكافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وأن يترواح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
الاسكندرية 19 16
وادى النطرون 20 15
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 14
دمنهور 19 15
بلطيم 20 14
مطروح 19 14
السلوم 18 14
سيوة 18 10
بورسعيد 20 15
دمياط 20 16
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 14
الاسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 13
رفح 20 13
راس سدر 21 15
نخل 20 08
نويبع 25 18
طابا 21 14
كاترين 18 08
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
مرسى علم 22 12
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 11
المنيا 23 10
اسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 12
الاقصر 25 12
اسوان 25 12
ادفو 25 11
ابوسمبل 26 11
الوادى الجديد 24 18
شلاتين 27 17
ابورماد 27 18
حلايب 25 19
راس حدربه 25 18.

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