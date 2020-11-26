أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة بكافة الأنحاء.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وأن يترواح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 14الاسكندرية 19 16وادى النطرون 20 15طنطا 20 13شبين الكوم 20 14دمنهور 19 15بلطيم 20 14مطروح 19 14السلوم 18 14سيوة 18 10بورسعيد 20 15دمياط 20 16الزقازيق 21 14المنصورة 20 14الاسماعيلية 22 14السويس 22 14العريش 20 13رفح 20 13راس سدر 21 15نخل 20 08نويبع 25 18طابا 21 14كاترين 18 08الطور 24 15شرم الشيخ 25 18الغردقة 25 18مرسى علم 22 12الفيوم 22 11بنى سويف 22 11المنيا 23 10اسيوط 23 10سوهاج 24 11قنا 24 12الاقصر 25 12اسوان 25 12ادفو 25 11ابوسمبل 26 11الوادى الجديد 24 18شلاتين 27 17ابورماد 27 18حلايب 25 19راس حدربه 25 18.