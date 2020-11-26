إخلاء سبيل 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمقابر ترب الغفير

قررت نيابة ثاني مدينة نصر، إخلاء سبيل ٨ متهمين بالتنقيب عن الآثار بمقابر ترب الغفير.كانت النيابة قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الآثار، وكشف التقرير عن أن المقابر خالية تمامًا من الآثار.واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، والذين كشفوا عن أنهم حضروا من المنصورة لإصلاح كسر ماسورة مياه فقط، ولم يرد أحد منهم البحث عن الآثار.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر ترب الغفير.وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه- ملك أحدهم- وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.