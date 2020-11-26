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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات متأثرة بالأسواق العالمية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
جريدة الدستور
أكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، على تراجع جماعي، بدعم من عمليات بيع موسعة على أغلبية أسهم السوق، على خلفية التراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية عشية أمس الأربعاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 11053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 4256 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 2980 نقطة.

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