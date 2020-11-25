الأرصاد: قد نشهد 4 فصول في يوم واحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن نهاية فصل الخريف تتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، لافتة إلى أننا قد نشهد أربعة فصول في يوم واحد.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن تعرض البلاد لمنخفض جوي على البحر المتوسط، ومنخفض آخر في طبقات الجو العليا، أدى إلى حالة شديدة من عدم الاستقرار.وأشارت إلى أن العديد من المحافظات شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية وخاصة في السواحل الشمالية، موضحة أن الأمطار تراوحت من متوسطة إلى غزيرة على شرق القاهرة اليوم.