تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 26-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الخميس لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.
وستكون حالة الطقس نهارًا لطيف على القاهرة والوجه والبحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون الطقس لطيفًا نهارًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.
أما عن الطقس ليلًا، فتوقّع خبراء الأرصاد أن يكون باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية ستكون أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطارًا غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 21 16
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 15
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13
دمنهور 21 15
تصل الحرارة في بلطيم 20 15
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 20 13
سيوة 19 12
تصل الحرارة في بورسعيد 21 16
دمياط 21 16
تصل الحرارة في الزقازيق 22 13
المنصورة 21 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
تصل الحرارة في العريش 22 13
رفح 21 12
تصل الحرارة في رأس سدر 23 15
نخل 21 09
تصل الحرارة في نويبع 23 18
طابا 21 13
تصل الحرارة في كاترين 18 08
الطور 22 14
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 25 17
الفيوم 22 12
تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 23 11
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 12
الأقصر 24 12
تصل الحرارة في أسوان 25 12
إدفو 25 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 11
الوادى الجديد 24 08
تصل الحرارة في شلاتين 27 20
أبورماد 27 20
تصل الحرارة في حلايب 25 21
رأس حدربة 25 21
حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 26-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الخميس لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.
وستكون حالة الطقس نهارًا لطيف على القاهرة والوجه والبحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون الطقس لطيفًا نهارًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.
أما عن الطقس ليلًا، فتوقّع خبراء الأرصاد أن يكون باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية ستكون أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطارًا غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 21 16
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 15
طنطا 21 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 13
دمنهور 21 15
تصل الحرارة في بلطيم 20 15
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 20 13
سيوة 19 12
تصل الحرارة في بورسعيد 21 16
دمياط 21 16
تصل الحرارة في الزقازيق 22 13
المنصورة 21 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
تصل الحرارة في العريش 22 13
رفح 21 12
تصل الحرارة في رأس سدر 23 15
نخل 21 09
تصل الحرارة في نويبع 23 18
طابا 21 13
تصل الحرارة في كاترين 18 08
الطور 22 14
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
تصل الحرارة في مرسى علم 25 17
الفيوم 22 12
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تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 23 11
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 12
الأقصر 24 12
تصل الحرارة في أسوان 25 12
إدفو 25 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 11
الوادى الجديد 24 08
تصل الحرارة في شلاتين 27 20
أبورماد 27 20
تصل الحرارة في حلايب 25 21
رأس حدربة 25 21