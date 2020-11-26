تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات





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تصل الحرارة في بنى سويف 22 11

المنيا 23 11

تصل الحرارة في أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

تصل الحرارة في قنا 24 12

الأقصر 24 12

تصل الحرارة في أسوان 25 12

إدفو 25 11

تصل الحرارة في أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 24 08

تصل الحرارة في شلاتين 27 20

أبورماد 27 20

تصل الحرارة في حلايب 25 21

رأس حدربة 25 21