نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

حالة من القلق والترقب سيطرت على لاعبي الأهلي والزمالك والجمهور، انتظارًا لنتيجة المسحات الطبية التي أجراها كل فريق لتحديد سلامة كافة اللاعبين من فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي داهم وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة من الأهلي، ومحمود الونش من الزمالك.





وينتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نتيجة المسحات خلال ساعات.





ويلتقي الأهلي والزمالك مساء الجمعة المقبل 27 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.







