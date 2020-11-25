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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

9 ديسمبر.. الحكم على المتهمين في «حسم 2 ولواء الثورة»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:42 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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مدت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة»، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ويواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب تهم رئيسية منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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