قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفقًا لوفا الفلسطينية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت نضال ياسر محمود مسالمة، وساجد إسماعيل مسالمة، وسميح عبدالقادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.