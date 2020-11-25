رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 22 متهما في «خلية داعش العمرانية»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
طباعة
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هانى عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

كما وجهت للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 وفاة و361 إصابة جديدة بكورونا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى مصر

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«أشهر خرافات الفراعنة».. أعور أعرج بلحية طولها سبعة أشبار من حكام مصر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية