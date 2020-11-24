الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا انتخابيًا بأحكام رفض وإحالة للنقض

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة 113 حكمًا قضائيًا في منازعات انتخابية متعلقة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلتين الأولى والثانية.وتنوعت الأحكام التي أصدرتها الدائرة ما بين رفض بعض الطعون وعدم قبول بعضها الآخر، بالإضافة إلى صدور أحكام بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على قرار الهيئة بإعلان فوز بعض المرشحين ودخولهم جولة الإعادة، استنادًا إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اختص محكمة النقض بالفصل في طعون صحة العضوية.