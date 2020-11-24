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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كينج مريوط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:22 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

كما ألقى قداسته محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة- فرع كينج مريوط.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد استشهاد القديس مارمينا العجايبى.

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