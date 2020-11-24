التحفظ على 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 20 كرتونة زيت و18 زجاجة زيت منتهية الصلاحية و5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، وذلك قبل بيعهم فى الأسواق.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رئيس مباحث التموين من تحرير محضر رقم 2825 لسنة 2020 جنح تلا ضد المدير المسئول عن مركز تعبئة وتجاره مواد غذائية بناحية ميت أبوالكوم مركز تلا وذلك لحيازته المضبوطات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.