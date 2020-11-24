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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعفو عن جميع الصادر بحقهم حكم «الجلد التعزيري»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت صحيفة "عكاظ" وفق مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بصدور "توجيهات عليا" في السعودية، بالعفو عن كل من صدر بحقهم حكم بـ"الجلد التعزيري"، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق.

وقالت "عكاظ" إن هذا العفو يشمل الأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا، القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مصادرها أوضحت أن "المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية، أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي الكريم باتخاذ اللازم".

وأنهى هذا التحرك الأخير "ما شكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية، لتقضي التوجيهات العليا بالموافقة على ما رآه مجلس الشئون السياسية والأمنية من مناسبة، العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيرًا، التي نص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو فيما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام"، وذلك وفقًا لمصادر الصحيفة.

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